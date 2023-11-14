Егор Крид стал амбассадором "Игр будущего"

Они пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Амбассадором первых "Игр будущего", которые пройдут в Казани, стал певец Егор Крид (настоящая фамилия - Булаткин). Во вторник на выставке-форуме "Россия" в Москве проходит церемония празднования 100 дней до начала "Игр будущего".

"У меня киберспортивный режим, не спал всю ночь, чтобы приехать, чтобы сказать всем спасибо, что являюсь частью такого международного большого события, - сказал Крид. - 100 дней осталось до турнира. Этот турнир поможет молодежи проявить себя. Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем".

В ходе церемонии празднования были представлены проводники соревнований по пяти направлениям спортивных дисциплин. "Нет сомнений, что президент угадал формат. Гармоничные "Игры будущего" - новый формат, против которого не направлено мировое ангажированное спортивное движение", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.