14 ноября, 08:50,
обновлено 14 ноября, 09:11

Сертификаты на маткапитал с начала 2023 года получили более 373 тыс. семей

В рамках нацпроекта "Демография" в эксплуатацию ввели 1 641 детский сад, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 373 тыс. российских семей получили с начала 2023 года сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания о ходе реализации национального проекта "Демография" и входящих в его состав федеральных проектов.

"В рамках реализации национального проекта введен в эксплуатацию 1 641 детский сад, что позволило создать более 238 тыс. мест, из них в текущем году - 28 детских садов на 5 316 мест. Сертификаты на материнский капитал за первые 9 месяцев этого года получили более 373 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Вице-премьер также отметила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2023 года система долговременного ухода (СДУ) за россиянами пожилого возраста и инвалидами реализуется во всех регионах, тогда как на момент старта пилотного проекта в 2018 году в нем принимало участие всего 6 регионов, а в 2022 году - 34. "На сегодняшний день помощь получают уже свыше 147 тыс. человек. Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тыс. наших граждан", - цитируют Голикову в сообщении.

Уточняется, что с начала реализации нацпроекта введены в строй 43 дома-интерната нового типа, в том числе 4 - в этом году. До конца 2023 года в эксплуатацию введут еще 13 таких социальных учреждений. Также в этом году в рамках повышения качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего возраста на геронтологических койках получили помощь 150,7 тыс. человек.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в 2023 году введено в эксплуатацию 28 спортивных объектов. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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