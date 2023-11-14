Фигурант дела об убийстве Политковской помилован и участвует в СВО

Адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик сообщил, что осужденный заключил контракт с Минобороны РФ и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

"По моей информации, Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны РФ, после чего был помилован президентом", - рассказал защитник. По его словам, после истечения первого контракта осужденный продолжил службу в Вооруженных силах РФ, в настоящее время он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений. "Хочу подчеркнуть, что Хаджикурбанов с самого начала процесса по делу об убийстве Политковской не признавал вину, он считает себя невиновным и сейчас, никаких доказательств его причастности к убийству не было, а потому можно приветствовать, что человек освободился хотя бы таким способом", - заключил Михальчик.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки и создал для этого преступную группу. В нее он привлек начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова.

Мосгорсуд в 2014 году назначил Хаджикурбанову 20 лет колонии строгого режима.