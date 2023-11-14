В Москве меняются правила расчета платы за отопление

Согласно новым нормам, власти столицы будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в российской столице, как и во всех других регионах, расчет оплаты за отопление производился на основании данных о потреблении за прошлый год. При этом в Москве в последние годы фиксировались климатические колебания - аномально холодные зимы чередовались с теплыми. Как следствие, плата за среднемесячный объем потребляемого тепла, начисленная по итогам предыдущего года, иногда оказывалась завышенной. Теперь, согласно новым нормам, власти Москвы будут самостоятельно устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление.

Действие положений принятого закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.