14 ноября, 08:56
Международная выставка-форум "Россия"

Взлетно-посадочную полосу в Охотске сдадут в 2024 году

Сообщение с поселком есть только по воздуху, через этот аэропорт обеспечивается связь жителей Охотского района с населением около 6 тыс. человек с краевым центром и с другими населенными пунктами Хабаровского края

ТАСС, 14 ноября. Первую бетонную взлетно-посадочную полосу (ВПП), которую строят в центре самой северной территории Хабаровского края - Охотске, сдадут в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев на открытии Дня Хабаровского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

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"Там [в Охотске] строится взлетно-посадочная полоса в бетонном исполнении благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина. <…> Мы заложили в 2022 году и закончим в следующем году первую бетонную взлетно-посадочную полосу в Охотске", - сказал Дегтярев.

Сообщение с поселком есть только по воздуху, через этот аэропорт обеспечивается связь жителей Охотского района с населением около 6 тыс. человек с краевым центром и с другими населенными пунктами. Взлетно-посадочная полоса металлическая, она не отвечает современным требованиям безопасности. Дегтярев ранее отмечал, что модернизацию аэродрома жители района ждали десятилетиями. Решение по этому вопрос было принято в 2021 году, первые работы на площадке начались в прошлом году. Также в Охотске идет модернизация аэропорта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
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