В Москве за последние пять лет построили более 50 новых храмов

Возле каждого из них благоустроены территории: детские спортивные площадки, пешеходные дорожки, скверы и парки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 50 новых храмов построено в Москве за последние пять лет по программе строительства православных храмов. Об этом в ходе IX заседания Попечительского совета Фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы активно работали по данной программе, выделялись участки, обустраивались, строили храмы, и за последние пять лет мы построили больше 50 <...> новых храмов", - сказал Собянин в ходе заседания.

Возле каждого из них благоустроены территории: детские спортивные площадки, пешеходные дорожки, скверы и парки. "Само появление храма еще олицетворяет изменение ландшафта Москвы, территории Москвы и привлекательности. Это тоже очень важно", - отметил мэр. Помимо нового строительства, была проведена реставрация действующих храмов.

"За этот период времени было отреставрировано 78 храмов, и сегодня в реставрации находятся 63. Я говорю о тех храмах, в которых правительство Москвы непосредственно принимает участие. Еще десятки храмов реставрируются за счет средств патриархии, частных инвесторов, благотворителей. <...>. В целом по Москве мы отреставрировали тысячи памятников истории культуры", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что построенные храмы не пустуют, в них всегда много прихожан. "Это говорит о том, что наша работа не просто для галочки, действительно востребована москвичами. Так что, продолжим работу", - добавил Собянин.

Программа строительства православных храмов реализуется в столице с 2010 года по инициативе Русской Православной Церкви и при поддержке Правительства Москвы.