Подмосковные школы для приемных родителей закончили более 25 тыс. человек

Всего в регионе действует более 70 таких учреждений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. человек стали выпускниками школ приемных родителей в Московской области с момента их открытия в 2012 году. Всего в регионе в настоящее время действует более 70 таких учреждений, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В регионе школы для приемных родителей закончили более 25 тыс. выпускников. Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тыс. слушателей. Главная цель такой школы - формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью. Они есть в каждом городском округе - всего их 73", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что школа для приемных родителей проводит обучение и подготовку потенциальных приемных родителей. Специалисты службы сопровождения дают базовые знания по психологии, педагогики, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Обучение рассчитано на 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн - лекции, визиты в семейный центр и приемную семью.

"Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье", - подчеркнула Болатаева.