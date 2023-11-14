Санкт-Петербург получил официальный статус кулинарной столицы России

Срок действия прав на товарный знак составляет 10 лет, до апреля 2033 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургу присвоен статус кулинарной столицы России, соответствующее свидетельство выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Об этом объявил врио председателя комитета по внешним связям города Сергей Марков.

"Почти целый год проводилась проверка достоверности и объективности заявки Санкт-Петербурга на статус кулинарной столицы России. И буквально на днях Роспатентом выдан сертификат на товарный знак "Санкт-Петербург - кулинарная столица России", - объявил Марков на церемонии открытия III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни".

Согласно документу, который был продемонстрирован на церемонии, срок действия прав на товарный знак составляет 10 лет, до апреля 2033 года.

III Кубок губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни" проходит 13-14 ноября. Турнир проводится в рамках проекта городского правительства "Петербургская кухня". В этом году за почетное звание будут бороться команды из Петербурга, Хабаровска, Дагестана и Сербии. В прошлом году победителем стал представитель Пермского края Евгений Попов.