Группа эвакуированных из Газы в ближайшее время отправится в Москву

Она прошла все необходимые процедуры в оперативном штабе МЧС России в Каире

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Вторая группа эвакуированных россиян из палестинского сектора Газа, которая 13 ноября перешла КПП "Рафах" из анклава в Египет, прошла все необходимые процедуры в оперативном штабе МЧС России в Каире и в ближайшее время будет направлена в Москву. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в оперштабе.

"Вторая группа эвакуированных людей прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире, они прошли все необходимые процедуры, были напоены, накормлены и в ближайшее время будут отправлены в Москву", - сообщили в оперативном штабе. По уточненной информации штаба, в числе группы 98 человек, среди которых 39 несовершеннолетних. Кроме граждан России, во вторую группу эвакуированных вошли палестинцы - члены их семей.

Оперативная группа МЧС выехала на КПП "Рафах" 13 ноября. В оперштабе сообщили, что "половина вернулась с эвакуированными, другая половина осталась там для эвакуации следующей группы россиян".

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября.