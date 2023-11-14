Более 45% россиян привились от гриппа

Как сообщили в Роспотребнадзоре, это свыше 67 млн человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 67 млн россиян, что составляет 45% населения, прошли вакцинацию против гриппа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день привито свыше 67 млн человек, что составляет 45% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на 45-й неделе года остается невысокой, рост за прошедшую неделю составил 1,6%.

По итогам 44-й недели сообщалось, что от гриппа было привито 60,2 млн человек, что на 6,8 млн меньше, чем на 45-й неделе.