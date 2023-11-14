Эксперт считает, что медперсоналу в РФ нужно дать право отказа от проведения абортов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила внести изменения в ч. 3 ст. 70 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Медицинскому персоналу в России необходимо дать право на отказ от обязанностей по подготовке пациентки к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям. С соответствующей инициативой обратилась в Госдуму уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Речь не только о медсестрах, но и о врачах. На сегодняшний день врач имеет право отказаться от поведения процедуры только при согласии главврача, а медсестры не имеют права отказаться ни по каким основаниям. Мы говорим о случаях, когда нет угрозы жизни и здоровью пациента. Специалист может по каким-то своим морально-этическим, нравственным соображениям не желать проводить эти процедуры, сейчас у него нет права отказаться", - объяснила ТАСС Волынец.

Детский омбудсмен предложила внести изменения в ч. 3 ст. 70 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Соответствующее обращение направлено на имя депутата Госдумы Вероники Власовой.