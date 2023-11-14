14 ноября, 09:36

В Петербурге объявили конкурс идей для новой сувенирной продукции города

Принять участие в конкурсе могут производители сувенирной продукции, организации из сферы креативных индустрий, творческие предприниматели и молодежь города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга объявил о начале конкурса "Новая культура сувениров", цель проекта - отбор новой туристской продукции для города. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Талантливые производители смогут представить свои идеи сразу в нескольких номинациях: сувенир для свадебного туризма, сувенир для промышленного туризма, сувенир для делового туризма, сувенир для образовательного туризма, гастрономический сувенир, креативный сувенир, идея для нового сувенира", - говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что принять участие в конкурсе могут производители сувенирной продукции, организации из сферы креативных индустрий, творческие предприниматели и творческая молодежь Санкт Петербурга.

Проект направлен на продвижение туристского потенциала Петербурга и развитие креативных локальных сувениров. Победители конкурса получат дипломы и специальные призы от партнеров проекта. По результатам отборочного тура 12 и 13 декабря в особняке Елисеевых пройдет выставка сувенирной продукции всех участников. Она состоится в рамках форума под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

По данным аналитиков, которые приводит комитет, за девять месяцев 2023 года Санкт-Петербург посетили около 7,8 млн туристов - это немногим меньше, чем за весь 2022 год. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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