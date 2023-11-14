14 ноября, 09:37

Песков не исключил участие Путина во Всемирном русском народном соборе

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор пройдет 27-28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, возможно, примет участие во Всемирном русском народном соборе, который пройдет 27-28 ноября, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Я не исключаю [участия Путина]", - сказал представитель Кремля. Однако он предложил журналистам "не забегать так далеко вперед". "Мы своевременно сообщим", - заверил Песков.

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) пройдет 27-28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла и будет посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира".

Как сообщил ТАСС заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, в работе ВРНС ожидается участие президента РФ.

В первый день работы ВРНС, 27 ноября, в храме Христа Спасителя пройдут секционные заседания по ряду направлений: идеологическому, экономическому, демографическому, образовательному, военному, молодежному, международному, благотворительному, по миграционной политике и градостроительному развитию, а также другим. 28 ноября в Государственном Кремлевском дворце пройдет пленарное заседание, которое возглавит лично глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Всемирный русский народный собор был создан и впервые состоялся ровно 30 лет назад, в 1993 году. В ВРНС входят лидеры традиционных религий, общественники, деятели науки и культуры, представители властных структур. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКирилл (патриарх)
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