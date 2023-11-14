14 ноября, 09:43

В Москве пройдет школьный турнир по робототехнике

Участники будут конструировать движущегося робота с использованием алгоритмов и датчиков для ориентации на поле

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Школьный турнир по робототехнике "Робостеп", на котором участники создадут движущегося робота, пройдет в Москве с 16 по 30 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники примут участие в турнире по робототехнике "Робостеп". Они будут конструировать движущегося робота с использованием алгоритмов и датчиков для ориентации на поле. Их модели должны будут выполнять конкретные задания за ограниченное время, например, переместить предмет из одной точки в другую. Соревнования пройдут с 16 по 30 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году турнир пройдет более чем в 30 школах всех районов Москвы. Участниками могут стать школьники всех возрастов, для этого нужно зарегистрироваться на сайте соревнования. Можно использовать любой робототехнический набор, позволяющий создать автономное устройство, и соответствующее программное обеспечение. Организатор турнира - Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки. 

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