Под Красноярском обнаружили фрагменты самолета Douglas А-20G времен Алсиба

Найденные артефакты отдадут в музей Сухобузимской средней школы имени Героя Советского Союза Сергея Портнягина, где разместится экспозиция, посвященная трассе Аляска - Сибирь

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Часть внутренней стенки кабины пилота с табличками-шильдами самолета Douglas А-20G времен перелетов Аляска - Сибирь (Алсиб) в годы Великой Отечественной войны найдена под Красноярском. Об этом сообщило Красноярское краевое отделение Русского географического общества.

"В районе железнодорожной станции Зеледеево группа красноярских поисковиков под руководством руководителя комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению исторической памяти Александра Матвеева обнаружила фрагмент самолета "Дуглас А-20G" времен Алсиба. Это часть внутренней стенки кабины пилота с прекрасно сохранившимися табличками-шильдами фирмы-производителя "Дуглас" и военной приемки армии США", - говорится в сообщении.

По данным регионального отделения РГО, поисковики проводили экспедицию на месте катастрофы самолета А-20G, где погиб герой Великой Отечественной войны лейтенант Михаил Ермолов. Главной задачей поисковиков было найти место захоронения летчика, который, согласно архивным данным, похоронен на месте катастрофы в июле 1943 года.

"Обнаружение даже одной таблички является достаточно редким событием в работе поисковых отрядов. На шильдиках обозначены серийный и производственный номера самолета и дата выпуска. С момента выпуска самолета в Калифорнии до его гибели в зеледеевской тайге прошло менее двух месяцев. Обнаруженные номера полностью совпали с обозначенными в архивных документах по данной катастрофе", - цитирует региональное отделение РГО слова Матвеева. Найденные артефакты отдадут в музей Сухобузимской средней школы имени Героя Советского Союза Сергея Портнягина, где разместится экспозиция, посвященная трассе Аляска - Сибирь.

Алсиб - воздушная трасса, по которой в годы войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Американская часть трассы начиналась в городе Грейт-Фолс в штате Монтана и заканчивалась в Фэрбенксе на Аляске. Участок советской воздушной трассы проходил через Уэлькаль и Анадырь на Чукотке и заканчивался в Красноярске. Протяженность маршрута превышала 6,5 тыс. км.

Михаил Ермолов родился в 1918 году. С первых дней Великой Отечественной войны в составе Юго-Западного фронта принимал участие в боях, нанося бомбовые удары по переправам и колоннам противника. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых вылетов, награжден орденом Красного Знамени. С июня 1942 года он был пилотом 45-го запасного бомбардировочного авиаполка. Участвовал в перегонке на фронт бомбардировщиков, передаваемых в СССР из США по воздушной трассе Алсиб. В июле 1943 года Ермолов погиб при катастрофе самолета в районе станции Зеледеево под Красноярском.