14 ноября, 09:57

В Прикамье из-за аномальной засухи обмелели два водохранилища и русло Камы

Специалисты отметили что такая ситуация с водными объектами региона сохранится до апреля 2024 года

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Аномальная засуха с апреля по октябрь в Пермском крае привела к обмелению русла реки Камы и двух водохранилищ: Камского и Воткинского. Об этом сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

"Наблюдаемое снижение уровня воды действительно аномальное и связано с последствиями рекордной засухи, наблюдавшейся с апреля по октябрь, а также с режимом работы ГЭС. Первопричиной нынешнего обмеления Камы в Перми стала засуха на севере края, где, после умеренно сухого июня, июля и августа, в сентябре осадков вообще практически не было. В результате приток воды в Камское водохранилище упал до рекордного минимума", - сообщили в ГИС-центре.

По данным специалистов, в середине октября, когда уровень воды в Камском водохранилище достиг минимума (ниже 105 м), был существенно уменьшен сброс в нижний бьеф. В течение последнего месяца его величина составляла 530-640 куб. м/с, в то время как до 11 октября она держалась на уровне около 800 куб. м/с. Так, после стремительного обмеления Камского водохранилища, когда в сентябре его уровень упал на 90 см за месяц, с аналогичной скоростью стал падать уровень Воткинского водохранилища. "Выпадающие осадки никак повлиять на это не могли, поскольку свыше 95% притока в Воткинское водохранилище идет из Камского", - отметили в Центре геоинформационных систем.

Сейчас уровень воды в Воткинском водохранилище ниже нормы на 3,7 м, а приток - ниже нормы в 2,5 раза. Также, по словам экспертов, сброс из Воткинского водохранилища в октябре и начале ноября значительно превышал приток, чтобы обеспечивать водой гидроузлы, расположенные ниже по течению. "Сочетание режимов работы ГЭС и вызвало экстремальное снижение уровня Воткинского водохранилища", - пояснили в ГИС-центре.

Специалисты отмечают, что такая ситуация с водными объектами Прикамья сохранится до апреля 2024 года. "Изменить ее могли бы только очень сильные и продолжительные дожди в ноябре. Но они не характерны для нашего климата, а в нынешнем году, хотя первая половина ноября и оказалась очень теплой, к концу следующей недели ожидается похолодание и переход рек в зимний режим", - сообщили специалисты ГИС-центра.

Общая площадь Камского водохранилища в нормальных условиях составляет 1 910 кв. км, объем - 12,2 куб. км. Максимальная ширина водохранилища - 14 км, однако в месте слияния рек Иньвы и Косьвы с Камой расстояние между берегами достигает 27 км. На берегу водохранилища расположена Пермская ГРЭС. Воткинское же водохранилище имеет площадь 1 120 кв. км и объем 9,4 куб. км. Наибольшая его ширина составляет 9 км. На берегу этого водохранилища расположена Воткинская ГЭС. 

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