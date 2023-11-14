В Иркутске запустили проект по созданию туристических объектов из льда Байкала

В центре города установили ледовую скульптуру в виде сердца

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Проект "Ледовый город. Счастье чистой воды" начался в Иркутске, он предусматривает создание до конца декабря по туристическому маршруту арт-объектов из байкальского льда, проведение конкурса ледовой скульптуры. Город получил на реализацию проекта федеральную субсидию в размере более 37 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Мы даем старт началу уникального для Иркутска проекта, потому что в истории города его не было. Это проект, над которым работало большое количество людей, и без поддержки федерального центра он, наверное, не состоялся бы, так же, как и без поддержки региональной власти и бизнеса", - сказал на церемонии старта проекта мэр Иркутска Руслан Болотов.

Проект запустили с установки в центре города ледовой скульптуры в виде сердца. До 20 декабря по пешему туристическому маршруту "Зеленая линия", который знакомит гостей Иркутска с основными достопримечательностями, установят арт-объекты из байкальского льда с иллюминацией: деревья, карету, корабль, копии памятников и другие фигуры, в том числе в стиле современного искусства. Изо льда также сделают информационные указатели и таблички.

Центральным событием станет фестиваль-конкурс, на котором 11 команд скульпторов из 9 регионов России будут делать на центральной площади изо льда 33 буквы русского алфавита, при этом каждая буква должна будет символизировать какие-либо отличительные черты Иркутска. Также в рамках проекта состоится гастрофестиваль, пройдут творческие мероприятия.

В 2022 году Иркутск стал победителем конкурса на распределение субсидий, организованного Федеральным агентством по туризму. Муниципалитет получил более 37 млн рублей на проект по развитию событийного туризма "Ледовый город. Счастье чистой воды". С учетом спонсорской поддержки всего на проект привлечено почти 50 млн рублей.

Иркутск - город, откуда туристы отправляются на Байкал. Зимой озеро привлекает путешественников со всего мира прозрачным льдом.