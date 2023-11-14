Школьники из 14 стран принимают участие в олимпиаде по астрономии в Сириусе

Победители интеллектуальных соревнований получат возможность посетить российские объекты космической инфраструктуры

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 80 школьников из 14 стран принимают участие в международной олимпиаде по астрономии, которая открылась в Сириусе, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории.

"Сегодня впервые на федеральной территории Сириус дали старт международной астрономической олимпиаде. В ней принимают участие 79 школьников из 14 стран", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, помимо участников из России, на олимпиаду приехали школьники из Республики Беларусь, Перу, Ирана, Кубы, Монголии, Болгарии и других государств. Участники будут соревноваться на протяжении четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и экспресс-тура, причем последние два пройдут на платформе "Сириус.Курсы". Победители интеллектуальных соревнований получат возможность посетить российские объекты космической инфраструктуры. Итоги Открытой международной астрономической олимпиады, организованной при поддержке Министерства просвещения РФ, подведут 22 ноября.

В пресс-службе добавили, что для участников в "Сириусе" также подготовлена обширная образовательная и культурная программа с лекциями, мастер-классами, экскурсиями и рабочими встречами для руководителей команд и других представителей стран-участников.

Федеральная территория Сириус стала площадкой для интеллектуальных соревнований высокого уровня с 2021 года, принимая финалы Всероссийской олимпиады школьников. В 2023 году на территории Сириуса проведена международная олимпиада по математике.