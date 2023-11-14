Кравцов анонсировал появление четырех новых словарей в 2024 году

Речь идет об орфографическом, орфоэпическом, толковом словарях, а также словаре иностранных слов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Орфографический, орфоэпический, толковый словари, а также словарь иностранных слов сейчас готовят в России, они будут готовы в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В настоящее время идет подготовка четырех наиболее значимых словарей - орфографического, орфоэпического, подготовка которых осуществляется Институтом русского языка им. Виноградова, а также словаря иностранных слов и толкового словаря, подготовку которых осуществляет Санкт-Петербургский государственный университет и Институт лингвистических исследований. Работы будут завершены к концу 2024 года", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".

Кравцов уточнил, что в 2025 году эти словари будут внесены на рассмотрение правительственной комиссии по русскому языку. "В наших федеральных программах на русский язык в 1959 году было 18 часов в неделю, сейчас - 35. Увеличение часов", - добавил он.

Министр напомнил, что ведомство внесло изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности, которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком.

"По результатам проведения такой диагностики при формировании учебного плана могут быть пересмотрены дополнительные часы или дополнительные курсы на изучение русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Также мы подготовили соответствующие диагностические материалы для оценки языковой адаптации детей с миграционной историей, которые размещены на нашем сайте. Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей", - пояснил он.