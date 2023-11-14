Матвиенко призвала чиновников и парламентариев не использовать иностранные слова

Спикер Совета Федерации также обратила внимание, что мода на заимствования сохраняется и у российского бизнеса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала представителей органов публичной власти не использовать в своей официальной речи иностранные слова, если у них есть русские аналоги.

"Чуждые слова используются в официальной речи без надобности при наличии устоявшихся русских соответствий. Такие термины, как "модератор" - ведущий, "дедлайн" - срок исполнения, "кофебрейк" - понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно. Вот с этим, действительно, нужно спокойно бороться", - заявила Матвиенко в ходе слушаний, посвященных государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Спикер Совфеда предложила начать с органов публичной власти. "Я предлагаю начать с себя - с органов публичной власти. В нашей работе нужно внимательнее следить и за речью, и за содержанием документов. Как говорила [советский и российский лингвист-русист Людмила] Вербицкая в свое время, давайте говорить и писать по-русски правильно", - добавила она.

Матвиенко также обратила внимание, что мода на заимствования сохраняется и у российского бизнеса. Она назвала это дурным вкусом. "Многие российские бренды, даже те, которые пришли на смену ушедшим западным, продолжают использовать зарубежные названия, подражать дизайну зарубежных продуктов. Лично мне кажется, что сегодня это уже, как говорится, дурной вкус и вчерашний день", - резюмировала Матвиенко.