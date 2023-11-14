В Москве по камерам выписали 4,2 млн штрафов за непристегнутый ремень и телефон в руках

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 50% случаев ДТП ремень спасает людей на переднем сиденье, а также на 25% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции за 10 месяцев 2023 года выписали по камерам более 4,2 млн штрафов водителям за непристегнутый ремень и использование телефона. Об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

"По итогам 10 месяцев текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции на основании материалов, зафиксированных путем фото- и видеофиксации вынесено более 4,2 млн постановлений об административных правонарушениях, связанных с разговорами по телефону за рулем, а также нарушением правил применения ремней безопасности", - сказали в управлении.

В ГИБДД уточнили, что почти 3,5 млн штрафов по камерам выписаны за пренебрежение применения ремней безопасности. "Путем фото-видеофиксации за январь-октябрь 2023 года выявлено 780 985 нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем", - сказали в пресс-службе. Сотрудники управления напомнили автомобилистам быть внимательнее на дороге, соблюдать нормы безопасности и не подвергать риску свою жизнь и здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 50% случаев ДТП ремень спасает людей на переднем сиденье, на 25% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади. Разговоры по телефону повышают риск попасть в ДТП в четыре раза, а если водитель читает или пишет сообщение, то в 20 раз. Санкция статьи о нарушении правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП) предусматривает штраф в размере 1 тыс. рублей, а за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства (ст. 12.36.1 КоАП) - 1,5 тыс. рублей.