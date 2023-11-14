Дума приняла закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года

Согласно документу, до 2025 года не будет применяться норма закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение понижающего коэффициента

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года.

Документ был внесен в Госдуму кабмином в сентябре вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. Согласно документу, до 2025 года не будет применяться норма закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента - денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. Речь идет о норме, согласно которой с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении военных пенсий учитывается в размере 54%, а с 1 января 2013 года должно было ежегодно увеличиваться на 2%. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, если бы эти нормы действовали, "размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2024 года должен достигнуть уровня 78%".

Новые нормы предусматривают, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года - 89,32%. Как указывали авторы инициативы, это позволит увеличить реальный размер военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы коснутся более 2,7 млн человек. Он напоминал, что законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Спикер Госдумы подчеркивал, что сегодня необходимо "поддержать тех, кто обеспечивал безопасность страны". Володин также напоминал, что в 2022 году пенсии военным пенсионерам "увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%".