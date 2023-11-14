В ООН заявили, что не менее 25 млн человек в Судане нуждаются в гуманитарной помощи

Заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал Хартум обеспечить условия для ее безопасной доставки

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Срочная гуманитарная помощь необходима как минимум 25 млн суданцев. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Почти 25 млн суданцев нуждаются в гуманитарной помощи", - цитирует Гриффитса Agence France-Presse. Он призвал Хартум обеспечить условия для ее безопасной доставки. Препятствием для этого являются то и дело возобновляющиеся там боевые действия. "С середины апреля мы смогли доставить предметы первой необходимости лишь 4,1 млн человек", - сказал Гриффитс.

На прошлой неделе на переговорах в Саудовской Аравии противоборствующие в Судане стороны обязались приложить усилия для улучшения доступа населения к гуманитарной помощи. Предполагается, что ООН окажет содействие выполнению этой задачи.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным ООН, более 10 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.