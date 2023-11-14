МЧС предупредило об усилении ветра в Дагестане до 23 м/с

В ведомстве также рекомендовали переждать непогоду дома

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Дагестану предупредило об усилении ветра до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"От Даггидромета поступило предупреждение о том, что в ближайшие 1-3 часа по районам моря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с усилением ночью до 23", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует переждать ветер дома.

"Если поступило сообщение об усилении ветра, необходимо принимать личные меры самозащиты. Лучше всего переждать сильный ветер дома. Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.