Пещеры под Красноярском стали особо охраняемой территорией

По информации министерства экологии региона, там будет запрещено производить геологические работы, разжигать костры и курить

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Баджейские пещеры под Красноярском, являющиеся одним из популярных мест отдыха жителей региона, признали особо охраняемой природной территорией (ООПТ), сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

"Принято постановление о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) - памятника природы краевого значения "Баджейские пещеры" в Манском районе", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в пещерах будет запрещено проводить геологические работы, повреждать, разрушать или изымать натечные образования, загрязнять подземные воды, курить, разводить костры. На поверхности запретят вырубать лес, мусорить. Кроме того, будет запрещено движение и стоянка транспорта.

Пещеры останутся доступны для туризма, занятий пчеловодством и рекреационной деятельности. Площадь надземной части ООПТ составит 300 га, в подземную часть войдут пещеры Темная, Ледяная, Белая и Медвежья.

"Территория планируемого памятника природы играет большую роль в сохранении бассейна реки Енисей, сохраняет потенциальные источники питьевой карстовой воды. Пещеры являются эталонными объектами для Баджейского спелеологического участка", - пояснили в ведомстве.

Баджейские пещеры - группа пещер в Манском районе региона, карстового происхождения, некоторые из них имеют сложную группу ходов. В пещерах обитают девять видов животных отряда рукокрылые, численность которых напрямую зависит от сохранности данных систем.