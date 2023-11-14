14 ноября, 10:47
Новый год и Рождество

В Крыму празднование Нового года проведут без массовых мероприятий

Детские праздники пройдут в ограниченном формате, в населенных пунктах установят елки и украсят улицы, уточнил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Крым приняло решение не проводить массовые мероприятия в честь Нового года и Рождества в целях безопасности, сообщается в Telegram-канале главы республики Сергея Аксенова.

"В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет - безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - говорится в сообщении.

Аксенов напомнил, что в нескольких районах республики по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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