Матвиенко предложила принимать в школы при посольствах РФ всех детей

По словам спикера Совета Федерации, эти школы являются форпостами русского мира за рубежом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на законодательном уровне решить вопрос с поступлением в школы при российских посольствах всех детей, а не только детей сотрудников дипломатических представительств.

"Надо поменять законодательство, чтобы дать возможность доступа в эти школы и местных детей, и детей из других посольств, и пропагандировать образование на русском языке. Давайте подумаем вместе. И к Сергею Сергеевичу Кравцову [министр просвещения РФ] тут обращаюсь, что нам нужно тут изменить", - отметила Матвиенко в ходе парламентских слушаний "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".

Она добавила, что школы при посольствах РФ являются форпостами русского мира за рубежом. "Желающих, поверьте, много, но действующее законодательство не позволяет принимать таких детей в наши посольские школы", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам спикера, необходимо проанализировать, насколько эффективно работают Русские дома за рубежом, а после этого правильно было бы перезапустить их в более современном формате. Как отметила спикер Совфеда, Русские дома сейчас открыты более чем в 80 странах мира.