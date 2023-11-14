14 ноября, 10:55

В Москве утвердили предмет охраны палат XVII века в Архангельском переулке

В частности, в предмет охраны включили доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты департамента культурного наследия Москвы утвердили предмет охраны палат XVII века, расположенных в Архангельском переулке, сообщается на сайте мэра столицы.

"Специалисты Департамента культурного наследия города Москвы изучили и описали все особенности и ценные элементы палат XVII века, находящихся в Замоскворечье по адресу: Архангельский переулок, дом 10, строение 1. Здание относится к архитектурному стилю эклектика и является объектом культурного наследия федерального значения. Результаты работы экспертов стали основой для составления специального документа - предмета охраны. Это перечень ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все эти элементы подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ. "Именно в деталях скрыто мастерство архитектора, через них можно считать след времени и приверженность к тому или иному стилю. Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения. Даже в условиях современного использования интерьеров они отсылают нас к ХIХ веку, когда усадьба переживала второе рождение после пожара 1812 года", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что в предмет охраны также вошло декоративное оформление интерьеров, включая профилированные потолочные карнизы, лепные розетки, оформление окон, подоконники из натурального камня, камин и другое. История здания насчитывает более 300 лет, раньше подвал и стены первого этажа были выложены из камня, а остальная часть сделана из дерева. После пожара 1812 года второй этаж оказался полностью уничтоженным, но к 1834-му его отстроили вновь - уже из камня.

С 1996 по 1997 год в здании была проведена масштабная реставрация, в процессе которой специалисты воссоздали оформление фасадов и интерьеров в редакции середины - второй половины XIX века. В настоящее время в бывшей усадьбе находятся офисные помещения, добавляется в сообщении. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация