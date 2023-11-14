В Москве утвердили предмет охраны палат XVII века в Архангельском переулке

В частности, в предмет охраны включили доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты департамента культурного наследия Москвы утвердили предмет охраны палат XVII века, расположенных в Архангельском переулке, сообщается на сайте мэра столицы.

"Специалисты Департамента культурного наследия города Москвы изучили и описали все особенности и ценные элементы палат XVII века, находящихся в Замоскворечье по адресу: Архангельский переулок, дом 10, строение 1. Здание относится к архитектурному стилю эклектика и является объектом культурного наследия федерального значения. Результаты работы экспертов стали основой для составления специального документа - предмета охраны. Это перечень ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все эти элементы подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ. "Именно в деталях скрыто мастерство архитектора, через них можно считать след времени и приверженность к тому или иному стилю. Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения. Даже в условиях современного использования интерьеров они отсылают нас к ХIХ веку, когда усадьба переживала второе рождение после пожара 1812 года", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что в предмет охраны также вошло декоративное оформление интерьеров, включая профилированные потолочные карнизы, лепные розетки, оформление окон, подоконники из натурального камня, камин и другое. История здания насчитывает более 300 лет, раньше подвал и стены первого этажа были выложены из камня, а остальная часть сделана из дерева. После пожара 1812 года второй этаж оказался полностью уничтоженным, но к 1834-му его отстроили вновь - уже из камня.

С 1996 по 1997 год в здании была проведена масштабная реставрация, в процессе которой специалисты воссоздали оформление фасадов и интерьеров в редакции середины - второй половины XIX века. В настоящее время в бывшей усадьбе находятся офисные помещения, добавляется в сообщении.