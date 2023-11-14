В Курской области ввели запрет на использование пиротехники до 25 января

Глава региона Роман Старовойт отметил, что это связано с обеспечением безопасности жителей

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Решение о запрете на использование пиротехнических изделий до 25 января 2024 года приняли в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил,что в Курской области сохраняется средний уровень реагирования и "желтый" уровень террористической опасности. Контроль за исполнением решения власти региона будут вести совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий.