14 ноября, 11:49

Ущерб по делу перекупщиков билетов в российские театры составляет 9 млн рублей

Как сообщили в СК РФ, в преступную схему было вовлечено порядка 150 человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Одна из преступных групп, занимавшаяся нелегальной перепродажей билетов в театры, нанесла ущерб российским учреждениям культуры на сумму 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова, действуя в составе преступной группы, создали сайты-двойники ведущих учреждений культуры Российской Федерации. В их числе сайты Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), консерватории им. П. И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Им причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более 9 млн рублей", - сказали в СК РФ. В ведомстве уточнили, что через поддельные сайты фигуранты продавали билеты по завышенным ценам, вводя в заблуждения покупателей и похищая их деньги.

В преступную схему было вовлечено порядка 150 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. Продажа билетов осуществлялась через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире. "Вырученные деньги злоумышленники выводили на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена", - подчеркнули в СК.

В настоящее время Куринов арестован, Тагина и Чарыкова находятся под подпиской о невыезде. Гашаков признал вину, в отношении него также избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. "Андрей и Ирина Хартанюки скрылись от следствия и суда, объявлены в международный розыск и заочно арестованы", - отметили в пресс-службе СК.

Как сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы, дело Гашакова, Куриновой, Тагиной и Чарыковой рассматривается в этом суде с августа 2023 года. На данный момент суд исследует доказательства обвинения. 

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