Кравцов предложил провести форум учителей русского языка и литературы на выставке "Россия"

Министр просвещения РФ также предложил обновить школьные библиотеки, так как многие фонды уже устарели

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил провести в январе-феврале 2024 года форум учителей русского языка и литературы на Международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве. "Мы предлагаем провести - у нас открылась выставка "Россия" - в начале следующего года, в январе или феврале, форум учителей русского языка и литературы, услышать учителей, услышать педагогов, обсудить", - сказал он на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".

Также министр предложил обновить школьные библиотеки, так как многие фонды уже устарели.

"Мы в следующем году отмечаем 225 лет [со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича] Пушкина, и поэтому 6 июня 2024 года [предлагаем] подготовиться и во всех детских центрах <...> театр, чтения Пушкина, такой день единых действий предлагаем провести. <...> Мы предлагаем провести форум школ, носящих имя Пушкина, их очень много за рубежом", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.