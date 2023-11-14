14 ноября, 11:49
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" разыграли первые шесть турпутевок в Чувашию

Победителей определили среди правильно ответивших на вопросы викторины "Книга моих путешествий"

ЧЕБОКСАРЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Шесть туристических путевок в Чувашию вместо первоначальных трех сертификатов впервые разыграли у стенда республики на Международной выставке-форуме "Россия". Туристический маршрут для обладателей сертификатов изменен по сравнению с первоначальным, в него включили путешествие по Волге, сообщает Минэкономразвития республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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"Стали известны первые победители розыгрыша путевок [в Чувашию]. <…> Определили не трех, а шесть счастливчиков. Также внесли изменения и в тур. Точнее, поменяли его на тур выходного дня "Мне бы в Чебы": так туристы смогут "прогуляться" еще и по Волге", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что победителей определили среди правильно ответивших на вопросы викторины "Книга моих путешествий". "В числе победителей чуть ли не половина - москвичи", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что интерактив с розыгрышем путевок стал одним из самых популярных на чувашской локации. Туристический маршрут "Мне бы в Чебы" рассчитан на два дня с ночевкой. В министерстве добавляют, что всего планируется разыграть 15 путевок. По информации властей, стенд, посвященный Чувашии, с момента открытия выставки-форума "Россия" посетили порядка 7,5 тыс. человек.

"У каждого посетителя выставки есть возможность познакомиться с Чувашией поближе, отправившись в путешествие по республике. Отрадно видеть, как много людей желают приехать к нам в гости. Нам есть что показать и рассказать. Мы рады делиться историей и самобытностью наших предков, традиции которых мы бережно храним", - цитируют в сообщении вице-премьера региона - главу Минэкономразвития Чувашии Дмитрия Краснова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЧувашияМеждународная выставка-форум "Россия"
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