14 ноября, 11:51

В Ленобласти завершилась навигация для маломерных судов

Это обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки, ветроволнового режима и скорым началом ледостава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов прекратилась на водоемах Ленинградской области, теперь для них выход в акватории запрещен, исключение составят некоторые категорий особого назначения. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета правопорядка и безопасности.

"Согласно постановлению правительства Ленинградской области номер 250 "Об утверждении правил пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных судах" выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это не коснется судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, включая промышленное рыболовство, рыбоводство с соблюдением мер безопасности, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

В комитете пояснили, что завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки, ветроволнового режима и скорым началом ледостава.

Навигация для маломерных судов на водоемах Ленинградской области была открыта с 28 апреля 2023 года. Сезон навигации для маломерных судов накануне был завершен в Санкт-Петербурге, сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Исключением также стали маломерные суда специального назначения, обеспечивающие контроль за безопасностью судоходства, задействованные в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС и в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества. Исключением стали и маломерные рыбопромысловые суда для добычи водных биологических ресурсов. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация