В Ленобласти завершилась навигация для маломерных судов

Это обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки, ветроволнового режима и скорым началом ледостава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов прекратилась на водоемах Ленинградской области, теперь для них выход в акватории запрещен, исключение составят некоторые категорий особого назначения. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета правопорядка и безопасности.

"Согласно постановлению правительства Ленинградской области номер 250 "Об утверждении правил пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных судах" выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это не коснется судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, включая промышленное рыболовство, рыбоводство с соблюдением мер безопасности, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

В комитете пояснили, что завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки, ветроволнового режима и скорым началом ледостава.

Навигация для маломерных судов на водоемах Ленинградской области была открыта с 28 апреля 2023 года. Сезон навигации для маломерных судов накануне был завершен в Санкт-Петербурге, сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по городу. Исключением также стали маломерные суда специального назначения, обеспечивающие контроль за безопасностью судоходства, задействованные в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС и в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества. Исключением стали и маломерные рыбопромысловые суда для добычи водных биологических ресурсов.