Более 2,5 млн поездок совершили пассажиры на электробусах из митинского парка

Электробусный парк в районе Митино обслуживает свыше 100 инновационных машин российского производства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажиры совершили свыше 2,5 млн поездок за четыре месяца на электробусах, курсирующих из парка в районе Митино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Четыре месяца электробусы перевозят пассажиров на северо-западе Москвы. Экологичный электротранспорт удалось запустить благодаря открытию современного дома для электробусов "Митино". [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что за это время на 12 электробусных маршрутах пассажиры совершили около 2,5 млн поездок", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, электробусный парк в районе Митино обслуживает более 100 инновационных машин российского производства. Маршруты парка соединяют 10 районов Москвы и подмосковные Химки со станциями метро, МЦД, соцобъектами и популярными местами.

"С открытием дома для электробусов "Митино" для местных жителей также появилось более 550 рабочих мест", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.