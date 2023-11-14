14 ноября, 12:13

Ростовский госмедуниверситет переподготовит херсонских медиков

Обучение будет происходить как в очном, так и в дистанционном форматах

ГЕНИЧЕСК, 14 ноября. /ТАСС/. Херсонские медики пройдут переподготовку на базе клиники Ростовского государственного медуниверситета (РостГМУ) Минздрава России, сообщило Министерство здравоохранения Херсонской области в своем Telegram-канале.

"Мы готовы оказать всестороннее содействие для развития системы здравоохранения Херсонской области - помочь сотрудникам лечебных учреждений постепенно перейти на российские стандарты, поделиться своим опытом и знаниями", - приводятся в сообщении слова ректора РостГМУ Сергея Шлыка, посетившего в Геническе медицинский колледж и центральную районную больницу.

Специалисты клиники РостГМУ Минздрава России организуют переподготовку как в очном, так и в дистанционном форматах. "[Также они] готовы проводить занятия в дистанционном формате со студентами генического медколледжа по профильным предметам для дальнейшего поступления в медицинские вузы; проведут повышение квалификации на рабочем месте для сотрудников отделов кадрового обеспечения и медицинского образования Минздрава Херсонской области", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата, сотрудничество между медицинскими образовательными учреждениями регионов развивается давно и плодотворно. 

Теги:
РоссияРостовская областьХерсонская область
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