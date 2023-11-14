14 ноября, 12:15

Пушилин наградил орденом Республики Славянскую мотострелковую бригаду

Глава ДНР также открыл музей подразделения, в котором представлен боевой путь бригады, отмечены населенные пункты, за которые они вели сражения, выставлены экспонаты вооружения и боевые трофеи

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил орденом Республики первую отдельную гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду, которая с 2014 года вела бои за освобождение ДНР. Об этом Пушилин сообщил в Telegram-канале.

"Вручил орден Республики первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригаде. В эти дни исполняется девять лет, как она образовалась из подразделений ополчения. Выразил бойцам признательность за отвагу и преданность воинскому долгу - они неоднократно проявляли мужество и героизм на поле боя. С гордостью вручил отличившимся военнослужащим государственные награды Российской Федерации и Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин.

Также глава региона открыл музей подразделения, в котором представлен боевой путь бригады, отмечены населенные пункты, за которые они вели сражения, выставлены экспонаты вооружения и боевые трофеи.

"Искренне хочу поздравить вас с очередной годовщиной. Одно из самых сложных направлений, есть результат, за что я искренне вам признателен. Сегодня я с вами открою музей, сделанный вашими руками, который состоит из трофеев, которые добыли вы. Честь и слава бригады, подразделения, да и вообще русского воинства складывается из ежедневных зачастую подвигов, и очень хорошо, когда они отмечаются", - сказал, выступая перед бойцами, Пушилин.

Бригада принимала участие в боях за ДНР с 2014 года, вела бои с противником в Иловайске, Мариуполе, освобождала донецкий аэропорт. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичДНР
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