СФ призвал МИД разобраться с нехваткой учебников в школах при посольствах РФ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию "дикостью" и "невниманием" ответственных за учебные заведения при диппредставительствах России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает МИД РФ разобраться в ситуации с нехваткой учебников в школах при российских посольствах. Обращение по этому вопросу сенаторы планируют направить на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Тему обеспечения учебными пособиями в школах при посольствах поднял вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе слушаний на тему сохранения, защиты и развития русского языка. "Это просто стыдно, когда в Мадриде приходят русские женщины, которые вышли замуж за испанцев, просят у посольства дать им детские книги (учебники - прим. ТАСС), потому что они хотят, чтобы дети сохранили русский язык, а детских книг у нас нет", - сказал он.

В свою очередь Матвиенко отметила, что необходимо разобраться в этом вопросе. "Как такое может быть, о чем говорил Петр Олегович, чтобы в школах при посольствах не было учебников? Это же дикость какая-то. Это что такое? Кто занимается этим? Кто в министерстве иностранных дел отвечает за школы? Давайте подготовим письмо Лаврову и все это опишем", - сказала она.

"Это копеечная история. Это просто невнимание людей, ответственных в МИД за школы при посольствах, отсутствие такого внимания, отсутствие интереса. Безобразие полное", - подчеркнула спикер.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин на слушаниях отметил, что возьмет этот вопрос в "плотную проработку". "В настоящий момент у нас 82 школы за рубежом, в них обучается порядка 4 тыс. 800 учеников на очной форме обучения. Те вопросы, которые сегодня прозвучали, конечно же, я беру в плотную проработку", - резюмировал он.