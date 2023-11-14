На ВДНХ в павильоне "Умный город" открылся VR-кинотеатр

Длительность одного сеанса составляет 20 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. VR-кинотеатр, посетители которого смогут отправиться в виртуальную прогулку по Тверской улице, парку "Зарядье" или Северному речному вокзалу, открылся в павильоне "Умный город" на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"В павильоне "Умный город" на ВДНХ открылся VR-кинотеатр. Жители столицы и гости Международной выставки-форума "Россия" могут отправиться в увлекательное виртуальное путешествие по шести маршрутам, подготовленным совместно с проектом "Узнай Москву". Посетители узнают множество интересных исторических фактов о городе, отправятся на виртуальную прогулку по крышам и гостинице "Националь", а также увидят, как со временем менялись известные места и здания столицы (Тверская улица, территория парка "Зарядье", Северный речной вокзал и ВДНХ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что длительность одного сеанса составляет 20 минут, кинотеатр оснащен специальными креслами-коконами. Например, во время виртуального путешествия по Тверской улице, можно увидеть, как и с помощью каких технологий менялась улица с XIX века. А в VR-фильме об истории ВДНХ покажут, как создавались и меняли свой облик здания, фонтаны и памятники на территории выставочного комплекса. Посетить виртуальный кинотеатр в павильоне "Умный город" можно бесплатно без предварительной записи со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, для детей посещение возможно по решению родителей, так как производители виртуальных очков рекомендуют просмотр VR-контента зрителям старше 12 лет.