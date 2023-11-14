В Тюменской области пять человек получили выплаты за информацию о зачинщиках пожаров

За сообщение и содействие в задержании виновных в возникновении ландшафтных пожаров в регионе им выплатили более 200 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Пять жителей Тюменской области получили выплаты за оповещение и содействие в задержании зачинщиков ландшафтных пожаров в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пожароопасного сезона 2023 года в регионе и подготовке к следующему.

"У нас в этом году впервые применялось такое явление, как денежное вознаграждение гражданам, сообщившим достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении ландшафтных пожаров, а также лицам, содействовавшим задержанию таких лиц. Всего в текущем году соответствующее вознаграждение было выплачено трем гражданам за сообщение и двум гражданам за оказание содействия в задержании", - рассказал он.

Михнович также отметил, что размер одной выплаты составляет 40 тыс. рублей за сообщение, 50 тыс. рублей - за содействие в задержании, в общей сложности жителям выплатили более 200 тыс. рублей.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов добавил, что в регионе также выявили 12 виновников возникновения лесных пожаров, им предъявили обвинения на возмещение затрат сил и средств, которые задействовали в тушении лесных пожаров. Ущерб от лесных пожаров в 2023 году составил 298 млн рублей, что почти в два раза больше чем в 2022 году.

Всего в пожароопасном сезоне 2023 года зафиксировали и потушили 222 лесных пожара общей площадью более 28,5 тыс. га и 1 202 ландшафтных пожара на площади 25,5 тыс. га. В мае 2023 года на территории Тюменской области вводили режим ЧС из-за природных пожаров.