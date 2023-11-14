14 ноября, 13:10

В КЧР на капремонт ГТС на самом большом притоке Кубани направят около 85 млн рублей

Мероприятия позволят укрепить сооружения и не допустить их разрушения из-за частых паводков

ЧЕРКЕССК, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 85 млн рублей направят на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на самом большом притоке реки Кубани - Большой Лабе в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в Telegram-канале аппарата полпредства в СКФО.

"Карачаево-Черкесия дополнительно получит 84,4 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на самом большом притоке реки Кубани - Большой Лабе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия позволят укрепить сооружения и не допустить их разрушения из-за частых паводков.

По данным пресс-службы, также идет расчистка русел рек Уллу-Хурзук, Теберды, Архыза, где работы охватывают около 15 км. 

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Северный Кавказ
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