Минпросвещения рассмотрит возможность введения в учебный план часа региональной литературы

Озвучившая инициативу преподавательница пояснила, что тексты местных авторов почти не представлены в учебных программах или для их изучения используют внеурочное время

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения рассмотрит предложение о выделении одного часа в базисном учебном плане под культуру речи с региональным компонентом для изучения текстов местных авторов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".

"Спасибо за предложение, обязательно рассмотрим, надо понять, из каких часов выделять", - сказал он, комментируя инициативу о выделении одного часа в базисном учебном плане под культуру речи с региональным компонентом, чтобы изучать на уроках тексты региональной литературы.

Педагог из Новгородской области, которая озвучила инициативу, пояснила, что региональная литература почти не представлена в учебных программах или для этого используют внеурочное время.