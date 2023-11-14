На Украине задержали экс-замглавы правления банка "Финансы и кредит"

Константину Жеваго предъявлены обвинения в растрате имущества в особо крупных размерах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало и обвинило в растрате в особо крупных размерах бывшего заместителя главы правления банка "Финансы и кредит", владельцем которого был украинский бизнесмен Константин Жеваго.

"В настоящее время бывшему заместителю главы правления банка ["Финансы и кредит"] предъявлены обвинения в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГБР. Имя обвиняемого не уточняется.

По данным ведомства, при участии задержанного было украдено около $15,4 млн. По данным следствия, бывший владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным предприятием, которое "искусственным образом получало кредиты". В банке решения принимал кредитный комитет, в состав которого входил обвиняемый.

В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей страны по версии журнала Forbes, было предъявлено обвинение в организации растраты $113 млн банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января 2023 года бизнесмен был задержан во французском Куршевеле, а затем отпущен под залог. Позже французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине наложен арест на его имущество, а также на корпоративные права связанных с ним компаний.

10 ноября Верховный суд Франции окончательно отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. В инстанции указали, что Украина "не может обеспечить справедливый судебный процесс" в отношении бизнесмена.