14 ноября, 12:56

В Югре на федеральной трассе сняли ограничения для движения грузовиков

Их вводили из-за снегопада и сильного ветра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения грузовых автомобилей сняли на участке трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"Ограничения на движение грузовых автомобилей снято в связи с нормализацией ситуации на трассе", - сказал собеседник агентства.

14 ноября временно ограничивали движение грузовых автомобилей с 846-й по 950-й км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском районе Югры из-за снегопада и сильного ветра. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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