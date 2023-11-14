Минздрав рассматривает возможность проведения исследований с ИИ за счет ОМС

Как сообщили в ведомстве, искусственный интеллект может использоваться в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии. Финансировать данные исследования в случае принятия предложения планируется за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"У нас в рамках диспансеризации предусмотрено, что при проведении маммографии должны быть два мнения. На сегодняшний день мы прорабатываем историю, связанную с возможностью использования искусственного интеллекта как поддержки врачу при проведении вот этой альтернативы второму мнению, второму врачу. Мы такие предложения подготовили для включения в программу государственных гарантий, рассчитываем, что это будет принято и с 2024 года эта возможность финансировать из ОМС в отношении соответствующих исследований будет предусмотрена", - сказал он во время брифинга на XXVII Российском онкологическом конгрессе.

Говоря о цифровизации сферы здравоохранения, Пугачев подчеркнул, что на сегодняшний день в электронной системе медицинского документооборота регистрируется по пять миллионов документов в день. В 2019 году количество зарегистрированных документов составляло 4 млн, отметил замминистра.