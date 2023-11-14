ТАСС и Союз информационных агентств ОИС подписали меморандум о взаимопонимании

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор Союза информационных агентств Организации Исламского сотрудничества Мухаммед Бен Абд-Раббу аль-Ями

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор Союза информационных агентств Организации Исламского сотрудничества Мухаммед Бен Абд-Раббу аль-Ями

Церемония состоялась на полях Всемирного медиаконгресса в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 14 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и Союз информационных агентств Организации исламского сотрудничества подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась на полях Всемирного медиаконгресса в Абу-Даби, сообщает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор Союза информационных агентств Организации Исламского сотрудничества Мухаммед Бен Абд-Раббу аль-Ями. На церемонии присутствовал посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Стороны договорились работать над расширением информационного сотрудничества и реализацией совместных проектов. Меморандум, в частности, предполагает взаимодействие ТАСС и Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества в области новейших медийных технологий.

Второй Всемирный медиаконгресс проходит с 14 по 16 ноября в Абу-Даби. Мероприятие проводится под патронажем вице-президента и заместителя премьер-министра ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. На площадке конгресса организованы специализированная конференция и международная выставка информационных продуктов, в которой принимают участие 257 медиакомпаний из 172 стран.