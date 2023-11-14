14 ноября, 13:25
Палестино-израильский конфликт

Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы

Руководство вузов при этом отмечает, что учебный год будет по-прежнему состоять из двух семестров, поэтому не исключено, что учеба может продолжиться и летом

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Учеба в израильских вузах начнется не раньше 24 декабря из-за конфликта с палестинским исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на комитет ректоров.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

По их словам, непосредственно за две недели до непосредственного начала семестра студентам придет предварительное уведомление, в котором им сообщат о возвращении к учебе. Учебный год откладывается в связи с тем, что многие сотрудники и студенты вузов либо сами являются резервистами, либо связаны с ними узами брака, а некоторые из них проживают в зоне конфликта и поэтому вынуждены были покинуть свои дома. Также среди студентов есть те, кто потерял своих близких в ходе вооруженного противостояния, а также те, чьи родственники были ранены или захвачены ХАМАС.

Издание отмечает, что данный перенос начала учебного года является уже третьим с начала вооруженного конфликта 7 октября. Начало учебы 24 декабря должно начаться в таких вузах, как Еврейский и Тель-Авивский университеты, университет Бар-Илан, университет имени Бен-Гуриона, Технион, а также Хайфский и Ариэльский университеты. В отношении студентов-медиков, которые сейчас проходят практику, будет введен особый режим обучения, чтобы в будущем обеспечить непрерывную работу системы здравоохранения в Израиле.

Руководство вузов при этом отмечает, что учебный год, несмотря на свое более позднее начало, будет по-прежнему состоять из двух семестров, поэтому не исключено, что учеба может продолжиться и летом.

Осенний семестр в израильских университетах должен был начаться 15 октября, однако из-за вооруженного конфликта с ХАМАС был отложен сначала до 5 ноября, а потом до 3 декабря. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация