Израильские вузы в третий раз с начала конфликта с ХАМАС перенесли начало учебы

Руководство вузов при этом отмечает, что учебный год будет по-прежнему состоять из двух семестров, поэтому не исключено, что учеба может продолжиться и летом

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Учеба в израильских вузах начнется не раньше 24 декабря из-за конфликта с палестинским исламистским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на комитет ректоров.

По их словам, непосредственно за две недели до непосредственного начала семестра студентам придет предварительное уведомление, в котором им сообщат о возвращении к учебе. Учебный год откладывается в связи с тем, что многие сотрудники и студенты вузов либо сами являются резервистами, либо связаны с ними узами брака, а некоторые из них проживают в зоне конфликта и поэтому вынуждены были покинуть свои дома. Также среди студентов есть те, кто потерял своих близких в ходе вооруженного противостояния, а также те, чьи родственники были ранены или захвачены ХАМАС.

Издание отмечает, что данный перенос начала учебного года является уже третьим с начала вооруженного конфликта 7 октября. Начало учебы 24 декабря должно начаться в таких вузах, как Еврейский и Тель-Авивский университеты, университет Бар-Илан, университет имени Бен-Гуриона, Технион, а также Хайфский и Ариэльский университеты. В отношении студентов-медиков, которые сейчас проходят практику, будет введен особый режим обучения, чтобы в будущем обеспечить непрерывную работу системы здравоохранения в Израиле.

Руководство вузов при этом отмечает, что учебный год, несмотря на свое более позднее начало, будет по-прежнему состоять из двух семестров, поэтому не исключено, что учеба может продолжиться и летом.

Осенний семестр в израильских университетах должен был начаться 15 октября, однако из-за вооруженного конфликта с ХАМАС был отложен сначала до 5 ноября, а потом до 3 декабря.