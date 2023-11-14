14 ноября, 13:29

В Москве открыли 10 новых центров долголетия

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в следующем году центры должны появиться в каждом районе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Десять новых центров московского долголетия заработали в столице, таким образом их количество увеличилось до 106, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Открыли 10 новых центров московского долголетия <...>. Теперь в городе есть 106 центров московского долголетия, уже в следующем году они должны появиться в каждом районе", - написал Собянин.

Он уточнил, что центры заработали в районах Бескудниковский, Северное Тушино, Арбат, Гольяново, Покровское-Стрешнево, Северное Бутово, Обручевский, Савёлки и Внуково, а также в поселении Сосенском.

"За четыре года мы создали для старшего поколения крупнейшую в мире сеть учреждений и уникальную инфраструктуру, благодаря которой горожане могут делиться опытом, создавать клубы единомышленников, а также вместе укреплять здоровье и просто общаться", - добавил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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