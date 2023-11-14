Путин положительно оценил участие людей в голосованиях по благоустройству

По мнению президента РФ, это гарантия того, что результат благоустройства будет именно таким, какой нужен людям

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вовлеченность граждан в голосования по формированию комфортной городской среды - гарантия, что результат благоустройства будет именно таким, какой нужен людям, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

Министр рассказал президенту о том, что сейчас среди граждан очень востребована программа голосования за формирование комфортной городской среды. Он привел в пример показатели за три года работы программы: в 2021 году в голосовании приняли участие 9 млн человек, в 2022 - 10,7 млн, а в этом году - 14,2 млн граждан.

"Это очень хорошо, что люди вовлечены в эту работу. Это гарантия того, что будет сделано то, что нужно людям", - указал Путин.