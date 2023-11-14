Тюменская область представит на ВДНХ любимые блюда Менделеева, Распутина, Ершова

День региона в "Доме российской кухни" начнется с театрализованного исторического экскурса от купчих по блюдам сибирской и старосибирской кухни

ТЮМЕНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Шеф-повара ресторанов Тюменской области представят в павильоне "Дом Российской кухни" на ВДНХ 24 ноября традиционные тюменские блюда - сырчики в глазури из кедровых орехов, ямщицкую селянку и блинчатые пироги, а также блюда из меню Дмитрия Менделеева, Петра Ершова и Григория Распутина. Об этом рассказала автор и организатор проекта "Исторические ужины" Лидия Носова на презентации гастрономической программы дня Тюменской области на выставке "Россия".

"Мы решили сделать такой общий блок, мы назвали его "Гастроисследование" или "Гастрораскопки", это те блюда, которые так или иначе связаны с Тюменью: это ямщицкая селянка, которую готовили, в принципе все, кто ловил речную рыбу, это сырчики, которые были традиционным рождественским блюдом, и блинчатые пироги - как традиционные угощения, в том числе для свадьбы. Остальные блоки мы построили как любимые блюда или блюда, связанные со знаменитыми персонами нашего края, это Григорий Ефимович Распутин, Дмитрий Иванович Менделеев и Петр Павлович Ершов", - рассказала она.

Среди любимых блюд Григория Распутина будут представлены сливочный суп, "придающий мужскую силу", из трески с имбирем, пирожки с яйцом, рисом и рыбным трюфелем - визигой и блины с двумя видами припека: из груздей и стерляди по сохранившимся оригинальным рецептам. Из меню ученого Дмитрия Менделеева посетители смогут попробовать хрусты с икрой, гречишные блины с жульеном из зайца и моченой брусникой, вареники из черемуховой муки с черникой и кедровым кремом, а также блюда по мотивам меню ужина, устроенного крестьянами для писателя Петра Ершова - холодец из дичи с хреновиной и облепиховой горчицей, вяленую пелядь на картофельном дранике с щучьей икрой и шаньгу с творогом и лесными ягодами.

День региона в "Доме российской кухни" начнется с театрализованного исторического экскурса от тюменских купчих по блюдам сибирской и старосибирской кухни, далее посетители познакомятся с блюдами из меню известных личностей, в завершении дня потомки тюменских купцов Колокольниковых проведут с гостями чаепитие.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов, поделился, что помимо этого на территории ВДНХ регулярно работают еще два заведения, в которых можно попробовать тюменские находки, такие как пельмени с медвежье ушко и кофе с нефтью. "У нас есть еще проект, когда мы взаимодействуем с рестораторами, которые работают постоянно, и на период работы выставки "Россия" они будут в свое меню интегрировать наши блюда. <…> В рамках "Леокофе" появится "Сибирский завтрак" - это сугуда из муксуна на дранике, <…> и заведение, которое называется "Спецбуфет" в рамках ВДНХ - они делают отдельную страничку, где будет представлены первое, второе, третье и напиток", - рассказал он.

Пухов также отметил, что задачей Агентства туризма и продвижения Тюменской области будет апробация уникального регионального продукта на большой аудитории потенциальных гостей Тюменской области и дальнейшее развитие гастрономического туризма в регионе. Блюда, представленные на выставке, будут рекомендовать тюменским ресторанам для интеграции в их меню.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.