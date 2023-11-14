14 ноября, 13:36

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года

Суд отклонил жалобу на продление меры пресечения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судя.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил Блиновской домашний арест до 26 января 2024 года.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества. Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 

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